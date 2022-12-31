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Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам в окружении военнослужащих — участников специальной военной операции. Обращение российского лидера первыми услышали жители Камчатки.

Путин назвал уходящий год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами.

«Эти события, по его словам, "стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости», — сказал Путин. «За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации», — добавил он.

Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, «сохранит страну великой и независимой».

«Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли», — заявил президент.

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c2h5oh76

сильнее кого она? кого они вообще побеждали?

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)

Asd10

Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...

korvinsS

Это все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!