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Британское СМИ спрогнозировало приход новой эпохи в геополитике

Источник:
ИноСМИ
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Путин и Си Цзиньпин
Фото: © The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Российская спецоперация на Украине и наращивание военной мощи Китая возвещают о наступлении новой эпохи в геополитике. Все это происходит в момент, когда вес и влияние Америки в мировой экономике идут на спад.

В 2022 году началась новая эпоха, когда Россия и Китай будут всеми силам стремиться к разрушению мирового порядка, сформированного Америкой, пишет британское издание The Economist.

Это не просто соперничество. Россия готова отстаивать свои интересы любыми, в том числе и военными способами. Нынешнюю ситуацию также сложно назвать новой холодной войной между Китаем и Западом — слишком сильная между ними сложилась экономическая взаимозависимость.

Россия — это острая проблема. Но более серьезная угроза мировому порядку исходит от Китая — единственной в мире страны, способной свергнуть Америку с пьедестала главенствующей мировой державы.

Китайские вооруженные силы очень быстро укрепляются. У Китая уже самый крупный в мире военно-морской флот, третьи в мире военно-воздушные силы, огромный арсенал ракет и средств ведения войны в космосе и киберпространстве.

В это время Запад — США и ЕС — так и не выработал четкой стратегии экономической и торговой привлекательности для других стран. Америка не хочет прислушаться даже к пожеланиям азиатских союзников.

Серьезную тревогу вызывает и демократия на Западе, особенно в Америке, внутренняя политика которой крайне поляризированна. Глядя на растущую беспомощность Запада, остальной мир все чаще задается вопросом о жизнестойкости Америки на международной арене.

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Политика #Мир
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