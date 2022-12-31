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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названы пять конфликтов, которые могут перерасти в Третью мировую

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Вероятность Третьей мировой войны в 2023 году увеличится, спрогнозировали эксперты в сфере безопасности.

Так, причиной новой мировой войны могут стать украинский кризис, конфликт между Грецией и Турцией, Тайвань, ситуация на корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем, пишет издание 19Fortyfive.

Несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине, глобальная эскалация все еще остается возможной, указывает автор статьи.

При этом уже в 2022 году мир подошел к угрозе военного столкновений великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, подчеркивается в материале.

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