Названы пять конфликтов, которые могут перерасти в Третью мировую

Вероятность Третьей мировой войны в 2023 году увеличится, спрогнозировали эксперты в сфере безопасности.

Так, причиной новой мировой войны могут стать украинский кризис, конфликт между Грецией и Турцией, Тайвань, ситуация на корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем, пишет издание 19Fortyfive.

Несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине, глобальная эскалация все еще остается возможной, указывает автор статьи.

При этом уже в 2022 году мир подошел к угрозе военного столкновений великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, подчеркивается в материале.