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Малкин установил историческое достижение в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Российский нападающий Евгений Малкин набрал 1180-е очко в матчах регулярного первенства НХЛ.

По этому показателю он стал вторым среди россиян, опередив в списке лучших бомбардиров Сергея Федорова. Безоговорочным лидером списка является Александр Овечкин — 1452 очка в 1312 матчах.

Малкин провел 1016 матчей. Историческую шайбу он забросил в матче против «Нью-Джерси», однако его команде это не помогло — «Питтсбург» уступил со счетом 2:4.


В этом сезона заброшенная шайба стала для Малкина 12-й, он также сделал 22 передачи. Нападающий прервал серию без набранных очков, длившуюся три игры.

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c2h5oh76

сильнее кого она? кого они вообще побеждали?

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)

Asd10

Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...

korvinsS

Это все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!