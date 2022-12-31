Малкин установил историческое достижение в НХЛ

Фото: © Федерация хоккея России
Российский нападающий Евгений Малкин набрал 1180-е очко в матчах регулярного первенства НХЛ.
По этому показателю он стал вторым среди россиян, опередив в списке лучших бомбардиров Сергея Федорова. Безоговорочным лидером списка является Александр Овечкин — 1452 очка в 1312 матчах.
Малкин провел 1016 матчей. Историческую шайбу он забросил в матче против «Нью-Джерси», однако его команде это не помогло — «Питтсбург» уступил со счетом 2:4.
В этом сезона заброшенная шайба стала для Малкина 12-й, он также сделал 22 передачи. Нападающий прервал серию без набранных очков, длившуюся три игры.
c2h5oh76сильнее кого она? кого они вообще побеждали?
ecimaУкраина не сможет отдать этот долг!)
Asd10Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...
korvinsSЭто все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!