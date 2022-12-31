Малкин установил историческое достижение в НХЛ

Российский нападающий Евгений Малкин набрал 1180-е очко в матчах регулярного первенства НХЛ.

По этому показателю он стал вторым среди россиян, опередив в списке лучших бомбардиров Сергея Федорова. Безоговорочным лидером списка является Александр Овечкин — 1452 очка в 1312 матчах.

Малкин провел 1016 матчей. Историческую шайбу он забросил в матче против «Нью-Джерси», однако его команде это не помогло — «Питтсбург» уступил со счетом 2:4.

В этом сезона заброшенная шайба стала для Малкина 12-й, он также сделал 22 передачи. Нападающий прервал серию без набранных очков, длившуюся три игры.