НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
1265 6
Фото: © пресс-служба президента Украины

Конфликт на Украине не завершится в 2023 году, однако он станет решающим для сторон, спрогнозировал польский генерал Леон Коморницкий.

«Деньги, которые США тратят на войну, — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году», — сказал он в интервью изданию Bankier.

По мнению военного, в 2023 году можно будет увидеть «определенные симптомы», которые будут говорить о том, что стороны конфликта стали склоняться к его прекращению.

Однако для этого необходимо, чтобы подобные ожидания станут разделять США и Китай. В этом случае конфликт может завершиться в 2024 году, предсказал Коморницкий.

Тема: Военная операция на Украине
Российская армия применила новую тактику на Украине
Байден подписал бюджет в $1,7 трлн с пакетом помощи Киеву
Серия взрывов прогремела в крупных городах Украины
Глава Минцифры Украины «на коленях» просил у Маска Starlink
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины
Кадыров заявил о больших потерях ВСУ
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
Обсуждение (6)
О самом главном
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в лотерею
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

c2h5oh76

сильнее кого она? кого они вообще побеждали?

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)

Asd10

Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...

korvinsS

Это все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!