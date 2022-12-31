Генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине не завершится в 2023 году, однако он станет решающим для сторон, спрогнозировал польский генерал Леон Коморницкий.

«Деньги, которые США тратят на войну, — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году», — сказал он в интервью изданию Bankier.

По мнению военного, в 2023 году можно будет увидеть «определенные симптомы», которые будут говорить о том, что стороны конфликта стали склоняться к его прекращению.

Однако для этого необходимо, чтобы подобные ожидания станут разделять США и Китай. В этом случае конфликт может завершиться в 2024 году, предсказал Коморницкий.