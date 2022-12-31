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США напугало быстрое сближение России и Китая

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Россия и Китай сближаются на фоне военной операции на Украине, данная ситуация беспокоит США, заявил официальный представитель Госдепа.

Вашингтон считает, что Пекин лишь на словах сохраняет нейтралитет, а на самом деле инвестирует в развитие связей с Россией. При этом США уже предупредили Пекин о возможных последствиях помощи России в военной операции на Украине.

Также США неоднократно грозили Китаю жесткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций и оказание Москве содействия в обходе ограничительных мер. Китай все угрозы отверг.

На прошлой неделе Си Цзиньпин принял в Пекине зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот передал китайскому лидеру послание президента Владимира Путина. Накануне Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры.

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Политика #Мир
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