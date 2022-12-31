Российская армия применила новую тактику на Украине

Вооруженные силы России применили новую тактику на Украине — они сменили состав средств нанесения ракетных ударов по украинским объектам. Кроме этого, теперь атаки происходят комплексно.

Так, Россия 29 декабря нанесла удары не только по критической инфраструктуре Украины, но еще и уничтожила и два расчета ПВО — под Киевом и в Одесской области, отметил военный аналитик Юрий Кнутов.

Перед ударом над большинством объектов появились ракеты-имитаторы воздушных целей с линзами Люнеберга, которые используются для вскрытия элементов противовоздушной обороны.

В результате ВСУ израсходовали ракеты на ложные цели, после чего началась основная фаза российской атаки. Кроме этого, активнее использовались беспилотники, которые отвлекают систему ПВО.

Российские ракеты Х-58 и Х-31П сначала уничтожают украинские зенитные комплексы «Бук», а в комплексе С-300 уничтожается радиолокатор, что делает пусковые установки бесполезными.

Благодаря смене тактики в один день массированным ударом были выведены из строя сразу четыре зенитных ракетных дивизиона украинской ПВО, отметил аналитик.