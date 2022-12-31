Подросток в Бурятии спас замерзавшего на улице ребенка

Восьмиклассник в Бурятии спас ребенка, который оказался на улице в мокрых колготках и футболке.

Инцидент произошел в селе Новый Заган. Подросток возвращался домой из школы и услышал громкий детский плач. Он увидел, что в тупике на одной из улиц мерзнет малыш в колготках и футболке, пишет «БайкалDaily».

Школьник попытался выяснить у ребенка, где он живет и почему бродит по улице один, но мальчик был сильно напуган. Тогда подросток взял малыша за руку, вышел на обочину дороги и начал тормозить проезжавшие мимо машины.

Через некоторое время один из водителей решил помочь детям и отвез в поселковую администрацию. Там мальчика отогрели и напоили чаем, после чего начались поиски его родителей.

Отмечается, что вскоре они нашлись. Местные власти наградили восьмиклассника почетной грамотой от регионального МЧС.