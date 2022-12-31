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Биткоин в 2022 году подешевел на 60%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоимость биткоина по итогам 2022 года рухнула более чем на 60%. В конце декабря криптовалюта находилась на отметке около 16 500 по сравнению с историческим максимумом на уровне почти 70 тысяч долларов ноябре 2021 года.

Крах рынка криптовалют в 2022 году спровоцировали скачок инфляции и существенное ужесточение финансовых условий в мире, пишут издание Trading Economics.

При этом в 2021 году биткоин получал поддержку в виде притока капитала на рынке, а также крайне низких или нулевых процентных ставок. В какой-то момент эксперты Goldman Sachs сравнивали биткоин с золотом.

Криптовалютная распродажа усилилась сначала на фоне обвала стейблкойна TerraUSD, а затем продолжилась после банкротства криптовалютной биржи FTX, второй по величине в мире.

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Экономика #Деньги
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c2h5oh76

сильнее кого она? кого они вообще побеждали?

Asd10

Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...

korvinsS

Это все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)