НАВЕРХ

Роналду стал игроком саудовского клуба «Ан-Наср»

Источник:
Sibnet.ru
508 0
Фото: © «Ан-Наср»

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Ан-Наср».

«Величайший спортсмен мира, он официально подписал контракт», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Твит иллюстрирует фотография с Роналду, в которой он держит футболку в цветах клуба (желтом и синем) со своей фамилией и номером «семь».

По данным Al Arabiya, контракт подписан на два с половиной года. Зарплата спортсмена составит 75 миллионов долларов в год.

37-летний игрок сборной Португалии покинул «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира по футболу в Катаре. Роналду заявил, что клуб предал его.

Еще по теме
Булыкин и Мостовой раскритиковали переход футбола в азиатскую лигу
Путин выразил соболезнования из-за смерти Пеле
Бразилия объявила трехдневный траур по Пеле
Легенды футбола Пеле больше нет
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (0)
О самом главном
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в лотерею
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Лавров заявил об угрозах США по «устранению» президента России
35
Новую должность учредили для Дмитрия Медведева
33
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
31
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
30
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»