Роналду стал игроком саудовского клуба «Ан-Наср»

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Ан-Наср».

«Величайший спортсмен мира, он официально подписал контракт», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Твит иллюстрирует фотография с Роналду, в которой он держит футболку в цветах клуба (желтом и синем) со своей фамилией и номером «семь».

По данным Al Arabiya, контракт подписан на два с половиной года. Зарплата спортсмена составит 75 миллионов долларов в год.

37-летний игрок сборной Португалии покинул «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира по футболу в Катаре. Роналду заявил, что клуб предал его.