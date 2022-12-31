Путин разрешил школам и детсадам менять статус

Новый закон позволит школам и детсадам менять статус в целях улучшения финансирования и качества образования, документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон дает возможность передавать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень. При этом они получат статус государственных организаций.

Изменения создадут условия для внедрения эффективной региональной модели централизованного управления в системе образования, это позволит повысить прозрачность финансирования.

Авторы законопроекта уточняли, что новый закон направлен на поддержку сельских территорий. Они указывали, что сейчас разница между городскими и сельскими школами в качестве образования и оснащении колоссальна.