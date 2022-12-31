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Путин разрешил школам и детсадам менять статус

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Новый закон позволит школам и детсадам менять статус в целях улучшения финансирования и качества образования, документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон дает возможность передавать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень. При этом они получат статус государственных организаций.

Изменения создадут условия для внедрения эффективной региональной модели централизованного управления в системе образования, это позволит повысить прозрачность финансирования.

Авторы законопроекта уточняли, что новый закон направлен на поддержку сельских территорий. Они указывали, что сейчас разница между городскими и сельскими школами в качестве образования и оснащении колоссальна.

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c2h5oh76

сильнее кого она? кого они вообще побеждали?

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)

Asd10

Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...

korvinsS

Это все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!