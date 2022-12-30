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Помощник Рейгана раскрыл «украинский сговор» Запада

Источник:
American Spectator
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Фото: © The White House

Защита Украины не является первостепенным интересом стран Запада, поэтому они не станут рисковать ради нее собственной безопасностью, сообщил специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу.

Причина, по которой США лгали Киеву, обещая членство в Североатлантическом альянсе, но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что Запад не был готов вступить в войну за Украину, отметил политик в статье для American Spectator.

Главной задачей Вашингтона остается недопущение прямого конфликта с Москвой. Эксперт призвал Белый дом ставить на первое место интересы американского народа, для этого США следует не вмешиваться в украинский кризис.

«У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте», — подчеркнул Бандоу.

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Политика #Мир
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GammiPluh

какие удары дружище, нам же нечем давно

father_1909

Можно задать один глупый вопрос? Где умные высказывания господина "Uynachalnica"?

MuCbE

Понимаешь полудурков пробитых? Не, ну с тобой то понятно... Вообще не проблема, скоро же снова поставим...

Egorka72

Человек-легенда.... Светлая память, земля ему пухом.