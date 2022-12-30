Помощник Рейгана раскрыл «украинский сговор» Запада

Защита Украины не является первостепенным интересом стран Запада, поэтому они не станут рисковать ради нее собственной безопасностью, сообщил специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу.

Причина, по которой США лгали Киеву, обещая членство в Североатлантическом альянсе, но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что Запад не был готов вступить в войну за Украину, отметил политик в статье для American Spectator.

Главной задачей Вашингтона остается недопущение прямого конфликта с Москвой. Эксперт призвал Белый дом ставить на первое место интересы американского народа, для этого США следует не вмешиваться в украинский кризис.

«У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте», — подчеркнул Бандоу.