Песков подтвердил проведение выборов президента в 2024 году

Выборы президента России в 2024 году запланированы, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют», — сообщил официальный представитель Кремля после соответствующего вопроса журналистов.

По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны.

Песков уточнил, что главными для главы государства станут дела, которые необходимо завершить на «100% эффективно и победоносно».