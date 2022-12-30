Россиян обяжут заплатить новый налог

Россиянам в наступающем году впервые начислят налог на доходы с вкладов. Им будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущие 7,5%.

Новый налог взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки, пишут «Известия». При этом расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода теперь будет проводиться по новой схеме.

Если раньше для определения этой суммы требовалось умножить миллион рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год.

Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, россияне должны будут до декабря 2024 года. Кроме того, при расчете налога учитывается не размер депозитов, а только полученный доход.

Налог на доходы по вкладам ввели в 2020 году по предложению президента Владимира Путина. Впервые уплатить его предстояло в 2022 году, но власти в итоге временно освободили россиян от этого сбора.