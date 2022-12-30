Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина

Начальник охраны президента Бориса Ельцина, создатель Службы безопасности президента (будущее ФСО) Александр Коржаков рассказал, почему заговор против Владимира Путина невозможен.

«Здесь это только журналисты пишут, что Путина кто-то снимать хочет. Во-первых, за него голосуют люди. Во-вторых, я считаю, что Путин сейчас так обложил себя охраной и преданными людьми, что заговор уже невозможен», — сказал Коржаков в интервью RTVI.

По его мнению, народ в России не готов к революции, к переворотам.

«Потому что только-только недовольство начинается, ропот, у нас тут же — бац: пенсию добавили чуть-чуть. Бац, немножко стали жить лучше. Можно купить бутылку, а то и на две больше», — объяснил Коржаков.