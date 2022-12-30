НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина

Источник:
Sibnet.ru
1376 10
Фото: Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Начальник охраны президента Бориса Ельцина, создатель Службы безопасности президента (будущее ФСО) Александр Коржаков рассказал, почему заговор против Владимира Путина невозможен.

«Здесь это только журналисты пишут, что Путина кто-то снимать хочет. Во-первых, за него голосуют люди. Во-вторых, я считаю, что Путин сейчас так обложил себя охраной и преданными людьми, что заговор уже невозможен», — сказал Коржаков в интервью RTVI.

По его мнению, народ в России не готов к революции, к переворотам.

«Потому что только-только недовольство начинается, ропот, у нас тут же — бац: пенсию добавили чуть-чуть. Бац, немножко стали жить лучше. Можно купить бутылку, а то и на две больше», — объяснил Коржаков.

Еще по теме
Кадыров пообещал не выдвигаться на пост президента России
Кадырову вручили очередную награду
Захарова ответила поговоркой на призыв Киева
Мишустин распорядился создать военные центры при вузах
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Кадыров заявил о больших потерях ВСУ
Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

С наступающим вас от ВС РФ господа... салют!!!

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

GammiPluh

какие удары дружище, нам же нечем давно

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?