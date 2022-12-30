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Новогодний Comedy Club проведет Клава Кока

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Праздничный выпуск Comedy Club покажут на ТНТ 31 декабря в 23.00, его ведущими станут Павел Воля и Клава Кока.

«Я много лет сидела в этом зале в качестве гостьи, а сегодня я наконец-то ведущая, и я этому очень рада, потому что мне не придется страдать в конкурсах — я буду смотреть, как страдают другие», — цитирует пресс-служба ТНТ Клаву Коку.

Гостями выпуска будут Ольга Бузова, Ида Галич, Александр Ревва, Марина Федункив, Ваня Дмитриенко, Катя IOWA, Витя АК, Юлианна Караулова и другие суперзвезды. А в противоположном углу комедийного ринга будут Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили, Костя Бутусов.

Знаменитостям предстоит выдержать конкурс «Музыкардио», в котором нужно петь и как можно активнее двигать той частью тела, к которой прикреплен специальный кардио-датчик.

Кому-то прицепят датчик на ногу, кому-то – на руку, ну а Батрутдинову достанется самый эксцентричный вариант. Еще участников ждет импровизационный конкурс, в котором они споют песни, которые первыми приходят им в голову – от «Императрицы» Ирины Аллегровой до «Районов-кварталов» группы «Звери».

Катание в надувном шаре, конкурс «Что в коробке?», пение в лучах пьяного прожектора – это и многое другое зрители увидят в Comedy Club 31 декабря.

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