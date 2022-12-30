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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден подписал бюджет в $1,7 трлн с пакетом помощи Киеву

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден утвердил в четверг бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 1,7 триллиона долларов с пакетом помощи Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Большая часть средств — около 858 миллиардов долларов — пойдет на оборону, на не связанные с обороной траты выделено примерно 722 миллиарда долларов. В американском бюджете на предыдущий финансовый год на оборону было заложено примерно на 10% меньше.

На экстренную поддержку Украины, а также союзников по НАТО Вашингтон намерен выделить 44,9 миллиарда долларов. Часть средств предназначается на подготовку украинских военных и пополнение запасов вооружений, переданных Киеву.

Свыше 300 миллионов долларов выделяется на «противодействие влиянию России», в том числе на поддержку «энергетической независимости и экономической стабильности» стран, «находящихся под давлением» РФ.

В Twitter американский президент отметил, что законопроект «венчает год исторического прогресса». Документ предусматривает обеспечение средствами медицинских исследований, борьбу с насилием против женщин и критически важную помощь Украине.

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