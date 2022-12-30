Аналитик спрогнозировал повышение цены на нефть в 2023 году

Цена на нефть марки Brent в первом квартале 2023 года может превысить 100 долларов за баррель из-за сокращения добычи в мире и установления ценового потолка на российскую нефть, сообщил эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе.

«Я предполагаю, что нефть марки Brent может превысить 100 долларов в первом квартале 2023 года и даже достичь 105-110 долларов, потому что предельная цена уже пошла вверх», — цитирует РИА Новости Саламе.

По словам аналитика, уже сейчас нефть подорожала на 17% — до свыше 85 долларов, когда были введены ограничения на российскую нефть. И хотя, грядущее сокращение нефтедобычи только кажется относительно небольшим, но если добавить к нему запрет со стороны России на экспорт нефти в страны, применяющие ограничения, оно составит миллионы баррелей в день.

Это, по мнению эксперта, изменит ситуацию на мировом рынке нефти, вызвав дефицит и рост цен, особенно в условиях устойчивого мирового спроса при сокращении глобальных резервных производственных мощностей.

Что такое нефтяной потолок

В декабре вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.

Президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов с февраля, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены.