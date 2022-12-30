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Минпромторг назвал сроки запуска серийного производства МС‑21

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Ростеха»

Серийное производство лайнера МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — цитирует канал РИА Новости Мантурова.

В четверг МС-21 с отечественным двигателем и крылом получил одобрение от Росавиации, что подтверждает успешную замену ключевых элементов воздушного судна на российские.

По словам гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, первые шесть самолетов планируется поставить авиакомпании «Россия» в конце 2024 года.

МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

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Экономика #Авиа
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