Фонд кино перечислил фильмы, которые поддержит в 2023 году

Фонд кино выделит деньги на создание 14 российских фильма, работа над которыми запланирована на 2023 год.

По итогам конкурсов к получению поддержки было утверждено 10 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и четыре национальных фильма иных компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В список фильмов с господдержкой вошли «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города», «История любви», «Лед 3», «Мастер и Маргарита», «Огниво», «Первый богатырь», «Поехавшая», «Пророк», «Сто лет тому вперед», «Альпийская баллада», «За ВДВ», «ЛЬЕНСО», «Ополченец».