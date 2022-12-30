Фонд кино перечислил фильмы, которые поддержит в 2023 году

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Фонд кино выделит деньги на создание 14 российских фильма,
работа над которыми запланирована на 2023 год.
По итогам конкурсов к получению поддержки было
утверждено 10 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и
четыре национальных фильма иных компаний, не являющихся лидерами отечественного
кинопроизводства, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В список фильмов с господдержкой вошли «Бременские музыканты»,
«Волшебник Изумрудного города», «История любви», «Лед 3», «Мастер и Маргарита»,
«Огниво», «Первый богатырь», «Поехавшая», «Пророк», «Сто лет тому вперед», «Альпийская
баллада», «За ВДВ», «ЛЬЕНСО», «Ополченец».