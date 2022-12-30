Власти нашли причину роста цен на импортные бюджетные авто

Логистические издержки стали основной проблемой для импорта бюджетных автомобилей, поэтому цена на машины зарубежных брендов увеличивается, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Основным препятствием в работе механизма параллельного импорта в отношении именно бюджетных автомобилей являются логистические издержки, которые ведут к существенному удорожанию машин. Процент данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Глава Минпромторга отметил, что покупка бюджетной иномарки, ввезенной по параллельному импорту, теряет смысл, так как на российском рынке уже существуют более выгодные предложения от отечественных брендов, а также зарубежных производителей из дружественных стран.

При этом Мантуров добавил, что юридических препятствий для ввоза в страну автомобилей по параллельному импорту нет.

Минпромторг разрешил ввозить в страну по параллельному импорту машины большинства иностранных автопроизводителей: Audi, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.