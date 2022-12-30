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Власти нашли причину роста цен на импортные бюджетные авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Логистические издержки стали основной проблемой для импорта бюджетных автомобилей, поэтому цена на машины зарубежных брендов увеличивается, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Основным препятствием в работе механизма параллельного импорта в отношении именно бюджетных автомобилей являются логистические издержки, которые ведут к существенному удорожанию машин. Процент данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Глава Минпромторга отметил, что покупка бюджетной иномарки, ввезенной по параллельному импорту, теряет смысл, так как на российском рынке уже существуют более выгодные предложения от отечественных брендов, а также зарубежных производителей из дружественных стран.

При этом Мантуров добавил, что юридических препятствий для ввоза в страну автомобилей по параллельному импорту нет.

Минпромторг разрешил ввозить в страну по параллельному импорту машины большинства иностранных автопроизводителей: Audi, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.

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Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.