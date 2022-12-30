Названы пять ожидаемых сериалов 2023 года

Кинематографисты готовят для 2023 года несколько громких премьер, выйдет пять сериалов, у которых большие шансы на успех.

Среди ожидаемых сериалов – продолжение культовой «Ликвидации» с Владимиром Машковым, сообщает «Известия». Действие переместится из Одессы на территорию России, а сюжет будет посвящен событиям, происходящим через десять с лишним лет после событий первого сезона. Премьера сериала состоится осенью.

Еще один российский проект «Челюскин. Первые» расскажет о застрявшем во льдах пароходе «Челюскин» в 1934 году. Драматическая история экспедиции по Северному морскому пути, гибели корабля и поиска путей к спасению людей, оказавшихся в суровых северных условиях с минимумом средств выживания, не могла не привлечь внимания каждого. Премьера ожидается летом 2023 года.

Западные кинематографисты начали работу над сериалом по сюжету одного из главных блокбастеров 90-х — шпионского боевика «Правдивая ложь», где главных героев сыграли Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис. Гарри работает торговым агентом, но он оказывается секретным агентом одной из самых засекреченных спецслужб США.

В сериале место Арнольда Шварценеггера займет Стив Хоуи («Бесстыжие»), а в роли его супруги выступит Джинджер Гонзага («Женщина-Халк»).

«Асока» — сериал по вселенной «Звездных войн» расскажет о Асоке Тано, девушке-джедаю и бывшему падавану Энакина Скайуокера. Ее сыграет Розарио Доусон.

«Задача трех тел» — это научно-фантастический проект по одноименному роману Лю Цысиня. Это история, где за таинственной гибелью ученого и шокирующими результатами поиска внеземных цивилизаций кроются козни пятой колонны, готовой сдать Землю инопланетным завоевателям, дает максимум возможностей для создания первоклассного зрелища.