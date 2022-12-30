Физики ТГУ впервые за Уралом провели пилотный запуск квантовой связи

Сотрудники и студенты лаборатории квантовых информационных технологий и кафедры квантовой электроники и фотоники радиофизического факультета ТГУ успешно провели в Томске – впервые за Уралом – первый сеанс квантовой связи, сообщает пресс-служа вуза.

Длина квантового канала составила 4,5 тысячи метров – от Научной библиотеки Томского государственного университета до 11 корпуса на улице Ф. Лыткина. Квантовые коммуникации служат не только для передачи данных, но и решают одну из главных проблем криптографии – распределение криптографических ключей.

Проблема распределения криптографических ключей решается применением ассиметричных алгоритмов шифрования, основанных на использовании односторонних математических функций. Безопасность таких алгоритмов обуславливается сложностью вычисления аргумента по известному значению заданной функции, объясняет сотрудник лаборатории квантовых информационных технологий радиофизического факультета ТГУ Данила Каширский.

«Появление квантового компьютера, способного, например, при помощи алгоритма Шора быстро решать задачи факторизации целых чисел и дискретного логарифмирования, ставит под угрозу безопасность таких криптосистем. Поэтому ученые всего мира занимаются разработкой новых методов защиты данных, которым бы не был страшен квантовый компьютер. Одним из таких подходов является квантовая криптография», – сказал радиофизик.

Для запуска сеанса квантовой связи необходимо найти участок с цельным оптическим волокном. В черте города сделать это сложно: обычно оно протягивается от здания к зданию с установкой коммутационного оборудования, которое недопустимо в случае квантовых коммуникаций, поясняет ученый.

Если найти участок оптоволоконной линии без промежуточного оборудования, он практически всегда будет представлять собой несколько кусков оптического волокна, объединенных между собой сварными или разъемными соединениями, что ведет к значительному увеличению оптических потерь в таких линиях.