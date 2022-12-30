Сооснователь стиля панк Вивьен Вествуд умерла

Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась на 82-м году жизни, она считалась сооснователем стиля панк в высокой моде.
«Вивьен продолжала делать то, что любила, до последнего момента: заниматься дизайном, творчеством, писать книгу и менять мир к лучшему. Она вела удивительную жизнь. Ее новаторство и влияние за последние 60 лет были огромными», — сообщается в соцсети модельера.
Вивьен Вествуд вместе с дизайнером одежды Малкольм Макларен открыли магазин одежды Let It Rock (1971), а спустя год переименовали его в Too Fast to Live, Too Young to Die. После чего изменили акцент в стиле одежды на рокерско-байкерский.
Вествуд и Макларен сыграли важную роль в определении и маркетинке панк-образа в момент его популяризации среди жителей Лондона.
UynachalnicaТакже, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!
GammiPluhкакие удары дружище, нам же нечем давно
mosquito__2010Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.
GammiPluhа че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?