НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сооснователь стиля панк Вивьен Вествуд умерла

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: Manfred Werner - Tsui / CC BY-SA 3.0

Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась на 82-м году жизни, она считалась сооснователем стиля панк в высокой моде.

«Вивьен продолжала делать то, что любила, до последнего момента: заниматься дизайном, творчеством, писать книгу и менять мир к лучшему. Она вела удивительную жизнь. Ее новаторство и влияние за последние 60 лет были огромными», — сообщается в соцсети модельера.

Вивьен Вествуд вместе с дизайнером одежды Малкольм Макларен открыли магазин одежды Let It Rock (1971), а спустя год переименовали его в Too Fast to Live, Too Young to Die. После чего изменили акцент в стиле одежды на рокерско-байкерский.

Вествуд и Макларен сыграли важную роль в определении и маркетинке панк-образа в момент его популяризации среди жителей Лондона.

Еще по теме
Зарубежные звезды, навсегда ушедшие в 2022 году
Звезды кино и музыки, ушедшие в 2022 году
Платье российской участницы «Мисс Вселенная» украсили 50 тыс. камней
Херд мирно договорилась с Деппом о новой компенсации
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Кадыров заявил о больших потерях ВСУ
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
Обсуждение (0)
Картина дня
Кадыров заявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
МВД изучит идею об отмене полученных в непогоду штрафов
Путин запретил принудительный сбор биометрии
Вводится пожизненное наказание за диверсии
Топ комментариев

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

GammiPluh

какие удары дружище, нам же нечем давно

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?