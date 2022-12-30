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МВД изучит идею об отмене полученных в непогоду штрафов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД изучает предложение не штрафовать водителей во время аномальных погодных условий за нарушение требований дорожной разметки и правил парковки, сообщила пресс-служба ведомства.

Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова письмо с соответствующим предложением. В нем он отметил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель идут непрерывные снегопады, которые будут продолжаться в предстоящие недели.

По его словам, из-за рекордных осадков у автомобилистов возникли проблемы с соблюдением правил парковки, а также требований дорожной разметки. Он считает целесообразным объявить «зимнюю амнистию», то есть не штрафовать автомобилистов в непогоду.

«Обращение депутата Госдумы В.М. Власова в настоящее время находится на рассмотрении в МВД России. В связи с изложенным комментарии по данной тематике полагаем преждевременными», — цитирует ТАСС пресс-центр Министерства.

Штрафы за неправильную парковку и за нарушения дорожной разметки штраф варьируется в среднем от 500 до 5 тысяч рублей.

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Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

GammiPluh

какие удары дружище, нам же нечем давно

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?