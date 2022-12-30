Кадыров заявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции «Возмездие», проводимой в рамках спецоперации на Украине.

«Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается», — приводит РИА Новости заявление Кадырова.

В конце октября Кадыров заявил, что во время военной операции на Украине силы чеченских батальонов, а также бойцы спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова провели специальную отдельную операцию под названием «Возмездие». Тогда только на Николаево-Криворожском направлении удалось уничтожить 657 украинских солдат.

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.