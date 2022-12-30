Перечислены самые популярные ТВ-шоу

Фото: © кадр из шоу «Звезды в Африке»
Шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ заняли первое место в рейтинге самых популярных телепроектов по итогам 2022 года.
Топ-7 самых востребованных российских шоу составил портал «Вокруг ТВ» на основе запросов пользователей. У «Звезд в Африке» оказалось больше всего запросов — 984 тысячи. На втором месте «Холостяк» (967,5 тысячи) и «Пацанки» (506 тысяч).
Также в рейтинг попали «Битва экстрасенсов» (493,5 тысячи запросов), «Маска 3» (166 тысяч), дебютный сезон «Аватара» (33 тысячи), «Ледниковый период. Снова вместе» (21 тысяча).
UynachalnicaТакже, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!
GammiPluhкакие удары дружище, нам же нечем давно
mosquito__2010Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.
GammiPluhа че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?