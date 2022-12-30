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Перечислены самые популярные ТВ-шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Звезды в Африке»

Шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ заняли первое место в рейтинге самых популярных телепроектов по итогам 2022 года.

Топ-7 самых востребованных российских шоу составил портал «Вокруг ТВ» на основе запросов пользователей. У «Звезд в Африке» оказалось больше всего запросов — 984 тысячи. На втором месте «Холостяк» (967,5 тысячи) и «Пацанки» (506 тысяч).

Также в рейтинг попали «Битва экстрасенсов» (493,5 тысячи запросов), «Маска 3» (166 тысяч), дебютный сезон «Аватара» (33 тысячи), «Ледниковый период. Снова вместе» (21 тысяча).

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Топ комментариев

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

GammiPluh

какие удары дружище, нам же нечем давно

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?