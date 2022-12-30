США назвали Китай соперником, способным изменить миропорядок

США рассматривают Китай в качестве единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели, говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя.

«КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в (достижении) этой цели», — написал он.

Замгоссекретаря США Венди Шерман пообещала, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать открытые линии коммуникации с Китаем и в 2023 году будут развивать двусторонние отношения, основанные на встрече лидеров двух стран на Бали в 2022 году. Дипломат добавила, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе «на благо» людей во всем мире.

Переговоры на полях саммита G20 на Бали в ноябре стали первой очной встречей лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США, они продолжались более трех часов.