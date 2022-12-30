НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США назвали Китай соперником, способным изменить миропорядок

Источник:
Sibnet.ru
212 0
Фото: © Sibnet.ru

США рассматривают Китай в качестве единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели, говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя.

«КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в (достижении) этой цели», — написал он.

Замгоссекретаря США Венди Шерман пообещала, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать открытые линии коммуникации с Китаем и в 2023 году будут развивать двусторонние отношения, основанные на встрече лидеров двух стран на Бали в 2022 году. Дипломат добавила, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе «на благо» людей во всем мире.

Переговоры на полях саммита G20 на Бали в ноябре стали первой очной встречей лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США, они продолжались более трех часов. 

Еще по теме
Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе
Глава Минцифры Украины «на коленях» просил у Маска Starlink
Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины
США по дипканалам заявили, что не планируют воевать с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Кадыров заявил о больших потерях ВСУ
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
Обсуждение (0)
О самом главном
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в лотерею
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Лавров заявил об угрозах США по «устранению» президента России
38
Путин назвал целью России объединение русского народа
35
Новую должность учредили для Дмитрия Медведева
31
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
30
Киев пообещал отвоевать Крым в 2023 году