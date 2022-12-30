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AMD договорится о выпуске дешевых материнских плат

Источник:
Sibnet.ru
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Процессор AMD Ryzen 7 3700X
Фото: © Olivier Collet / Unsplash License

Разработчик процессоров AMD договорится с производителями материнских плат на сокете AM5 о выпуске дешевой продукции. Экономия планируется за счет отказа от непопулярных, но дорогих функций.

«Экономные» материнские платы будут без поддержки PCIe 5.0, сообщает IT Home со ссылкой на инсайдера harukaze5719. Он используется только у топовых видеокарт GeForce RTX 4090 и 4080 и основная масса потребителей не пострадает от его отсутствия.

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Аналогичная судьба постигнет и интерфейс PCIe 5.0 M.2. Его отключение не повлияет на производительность, а накопители, требующие именно его, еще не получили широкого распространения.

Инсайдер уверен, что партнеры AMD не против такого подхода к продукции и планируют наладить производство «экономных» материнок уже в следующем году. Цена текущего поколения плат с сокетом AM5 начинается от 15 тысяч рублей.

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Топ комментариев

GammiPluh

С наступающим вас от ВС РФ господа... салют!!!

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

GammiPluh

какие удары дружище, нам же нечем давно

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?