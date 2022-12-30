НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Хакеры показали технологию прослушки через акселерометр

Источник:
Sibnet.ru
254 0
разговор по телефону
Фото: © Onur Binay / Unsplash License

Хакеры разработали приложение EarSpy, оно способно считывать данные из окружающей среды с помощью акселерометра, получая информацию о малейших колебаниях динамиков.

Приложение преобразовывает колебания разговорного динамика смартфона в диаграмму и отправляет ее злоумышленникам, а те самостоятельно конвертируют ее в удобный для прослушивания формат, сообщается в отчете на awxiv.org. Точность распознавания речи составляет 50-99%.

Защититься от такого способа прослушивания практически невозможно. Данные акселерометра не конфиденциальные и любое приложение на Android может получить к ним доступ.

Акселерометр — прибор, позволяющий оценить положение смартфона в пространстве. Один из примеров его использования — автоматическая смена ориентации экрана при наклоне устройства.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
«Google Контакты» получили вкладку избранного
Бюджетные смартфоны Samsung получили поддержку 5G
Российский рынок смартфонов упал на 20% в 2022 году
Производителей в ЕС обяжут сделать процесс смены батареи простым
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
3867
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
6619
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
7789
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
12634
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
18342
3
Как выбрать
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
21.12.22, 21:58
1664
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
3596
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
4316
1
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
23763
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
8342
6
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины
Кадыров заявил о больших потерях ВСУ
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

С наступающим вас от ВС РФ господа... салют!!!

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?

GammiPluh

какие удары дружище, нам же нечем давно

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.