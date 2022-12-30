Хакеры показали технологию прослушки через акселерометр

Хакеры разработали приложение EarSpy, оно способно считывать данные из окружающей среды с помощью акселерометра, получая информацию о малейших колебаниях динамиков.

Приложение преобразовывает колебания разговорного динамика смартфона в диаграмму и отправляет ее злоумышленникам, а те самостоятельно конвертируют ее в удобный для прослушивания формат, сообщается в отчете на awxiv.org. Точность распознавания речи составляет 50-99%.

Защититься от такого способа прослушивания практически невозможно. Данные акселерометра не конфиденциальные и любое приложение на Android может получить к ним доступ.

Акселерометр — прибор, позволяющий оценить положение смартфона в пространстве. Один из примеров его использования — автоматическая смена ориентации экрана при наклоне устройства.