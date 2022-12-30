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Кадыров пообещал не выдвигаться на пост президента России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой другой гражданин страны, но никогда не будет этого делать.

«Но я никогда не буду этого делать <...>. Тем более государством, которым управлял такой мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный — все качества у него есть, — после такого руководить, управлять страной практически невозможно», — сказал Кадыров во время прямой линии.

Он отметил, что имеет право баллотироваться на президентский пост как гражданин России. Но вместо этого считает, что надо просить долгих лет Владимиру Путину, чтобы «он долго управлял нашим государством».

Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других действующих руководителей российских регионов. В последний раз Кадыров переизбирался на пост главы республики в сентябре 2021 года, срок его полномочий истекает в 2026 году.

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Политика #Россия
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