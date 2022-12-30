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Легенды футбола Пеле больше нет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fotopersbureau De Boer / CC0

Легендарный футболист, трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни. Медицинская причина смерти — отказ органов вследствие прогрессирующей онкологии. Ему было 82 года.

О смерти спортсмена сообщила его дочь Келли Насименту в социальных сетях. «Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала она.

Пеле боролся с раком толстой кишки. В сентябре 2021 года перенес операцию по удалению опухоли, через год снова попал в больницу, после врачи сообщили об отрицательной динамике заболевания. В конце ноября его госпитализировали для изменения курса лечения, по сути — паллиативной помощи.

После сообщения о кончине Пеле многие футбольные звезды стали публиковать соболезнования, воспоминания, исторические фото. Провожает легендарного спортсмена весь футбольный мир. 

«Это очень печально, весь мир сегодня скорбит. Пеле был потрясающим игроком, одним из лучших в истории. Я соболезную его семье и всей Бразилии. Сегодня один из худших дней в истории футбола. Я помню, как играл против него, Пеле всегда был хорош, один из лучших соперников в моей жизни», — сказал «РБК Спорт» бывший тренер «Ювентуса», мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло. 

Настоящее имя Пеле — Эдсон Арантис ду Насименту. Короткое прозвище, по рассказу самого футболиста, появилось еще в школе. А закрепилось позже потому, что комментаторам на матчах, которые выдают тирады со скоростью пулемета, гораздо удобнее использовать короткие имена спортсменов. 

Пеле — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира, в 1958, 1962, 1970 годах. За свою карьеру сыграл за Бразилию 92 матча и забил 77 голов.

Пеле удерживал рекорд по забитым мячам за сборную до недавнего чемпионата мира в Катаре, где его достижение повторил Неймар.

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Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?