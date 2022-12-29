Умер композитор Эдуард Артемьев

Композитор Эдуард Артемьев умер на 86-м году в реанимации, в начале декабря он был госпитализирован.

Его сын Артемий Артемьев ранее сообщил ТАСС, что композитор переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.

Эдуард Артемьев является автором музыкальных тем ко многим популярным фильмам таких известных российских режиссеров, как Андрей Тарковский, Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

В списке его работ — музыка к кинолентам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Родня», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Сталкер», «Зеркало».