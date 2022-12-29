Китайский UnionPay ограничил россиянам снятие наличных

Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за рубежом с карт, выпущенных любыми российскими банками.

Лимит на снятие наличных для российских владельцев карт установлен на уровне 50 тысяч юаней в день — это около 500 тысяч рублей. Также действует годовой лимит в 500 тысяч юаней.

Решение касается всех российских эмитентов, а также затрагивает любые другие валюты на картах UnionPay — для них также действует лимит, эквивалентный 50 тысячам юаней.

На официальном сайте платежной системы сообщается, что в России карты UnionPay выпускают «Русский стандарт», «МТС-банк», Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», а также «Санкт-Петербург», «Примсоцбанк», «Приморье», «Зенит» и «Почта Банк».