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Китайский UnionPay ограничил россиянам снятие наличных

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Россельхозбанка

Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за рубежом с карт, выпущенных любыми российскими банками.

Лимит на снятие наличных для российских владельцев карт установлен на уровне 50 тысяч юаней в день — это около 500 тысяч рублей. Также действует годовой лимит в 500 тысяч юаней.

Решение касается всех российских эмитентов, а также затрагивает любые другие валюты на картах UnionPay — для них также действует лимит, эквивалентный 50 тысячам юаней.

На официальном сайте платежной системы сообщается, что в России карты UnionPay выпускают «Русский стандарт», «МТС-банк», Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», а также «Санкт-Петербург», «Примсоцбанк», «Приморье», «Зенит» и «Почта Банк».

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!