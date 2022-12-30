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Как формируется призовой фонд «Новогоднего миллиарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Очень крупную сумму — 2 миллиарда рублей — разыграют в новогоднем тираже лотереи «Русское лото». Что такое призовой фонд и как он формируется?

Призовой фонд рассчитывается перед началом розыгрыша каждой лотереи. Эта та сумма, которая будет разыгрываться именно в этом тираже.

Общий призовой фонд формируется в зависимости от стоимости всех проданных билетов. Ровно половина (50%) от вырученных денег идет на призы.

Например, было продано 40 тысяч билетов по 40 рублей:

1) 40 тысяч х 40 = 1,6 миллиона рублей — сумма, на которую были проданы билеты.

2) 1,6 миллиона х 0,50 = 800 тысяч — сумма призового фонда тиража.

Главное отличие «Новогоднего миллиарда» — принудительный розыгрыш огромного призового фонда, который копится продолжительное время. Согласно опубликованным правилам лотереи, главный приз в размере 1 миллиарда рублей в любом случае будет разыгран, также участников ждет 100 призов по миллиону и множество более мелких выигрышей.

«Русское лото» разыгрывается с 1994 года. Всего за время существования шоу участники забрали свыше 41 миллиарда призовых.

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Топ комментариев

Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!