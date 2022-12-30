Как формируется призовой фонд «Новогоднего миллиарда»

Очень крупную сумму — 2 миллиарда рублей — разыграют в новогоднем тираже лотереи «Русское лото». Что такое призовой фонд и как он формируется?

Призовой фонд рассчитывается перед началом розыгрыша каждой лотереи. Эта та сумма, которая будет разыгрываться именно в этом тираже.

Общий призовой фонд формируется в зависимости от стоимости всех проданных билетов. Ровно половина (50%) от вырученных денег идет на призы.

Например, было продано 40 тысяч билетов по 40 рублей:

1) 40 тысяч х 40 = 1,6 миллиона рублей — сумма, на которую были проданы билеты.

2) 1,6 миллиона х 0,50 = 800 тысяч — сумма призового фонда тиража.

Главное отличие «Новогоднего миллиарда» — принудительный розыгрыш огромного призового фонда, который копится продолжительное время. Согласно опубликованным правилам лотереи, главный приз в размере 1 миллиарда рублей в любом случае будет разыгран, также участников ждет 100 призов по миллиону и множество более мелких выигрышей.

«Русское лото» разыгрывается с 1994 года. Всего за время существования шоу участники забрали свыше 41 миллиарда призовых.