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Магические цвета 2023 года по славянскому календарю

Источник:
Sibnet.ru
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Палитра
Фото: © Hafsa Nabeel / CC BY-NC-ND 2.0
Славянский календарь считает 2023 год временем Огнегривого коня. Это своенравный и непредсказуемый хозяин года, но и ему можно понравиться. Для этого нужно знать, какие цвета он предпочитает.

Огнегривый конь — авантюрист и наглец. Заарканить его непросто, а бешеную скачку выдержит не каждый. Но даже самое норовистое животное можно задобрить, в том числе и его любимым цветом.

Цвета удачи

Талисманы 2023 года — серебро и обсидиан. Украшения из серебра с обсидианом станут самым мощным оберегом в ближайшие 12 месяцев. Их цвета станут защитой для человека и принесут удачу, объяснила экстрасенс, эзотерик Оксана Штерн.

Серебристая энергия

Серебро считается металлом чистоты, добрых помыслов, но в то же время обладает сильнейшей «лунной» энергетикой. Это спокойный и сильный металл, резонирующий с миром живых и всеми существами в нем.

Серебристый цвет может успокаивать, приводить мысли в порядок, дарить гармонию. Вещи серебристой расцветки в интерьере лучше использовать для комнат, он идеален для спален. Этот цвет любит темноту, он способен успокоить взбунтовавшуюся душу и расшатавшиеся нервы.

Черный поглотитель

«Но не матовый глухой цвет, а с отливом, глянцевый, переливающийся», — объяснила Штерн. Цвет должен копировать обсидиан, подражая его свойствам.

Эзотерики называют обсидиан камнем из сердца планеты. У него вулканическое происхождение, он несет в себе мощь «матери всего сущего». Цвет камня может копить в себе огромную энергетику, хранить информацию, вбирать в себя как хорошее, так и плохое.

Черные глянцевые предметы можно разместить по всему дому. Везде понемногу. Особенно хорошо они будут работать напротив входной двери и окон, защищая дом от негативной энергии. А вот в одежде в 2023 году лучше не использовать черный глянец. Это очень сильный цвет, он может лишить человека энергии, особенно впечатлительного и тревожного.

Красная удача 

Это любимый цвет Огнегривого коня. Цвет богатства и своеобразная попытка обуздать удачу. Хорошо здесь проявят небольшие безделушки красного цвета на рабочем месте, в доме можно поставить красные свечи или элементы декора.

«Лучше в гостиной или в том месте, где чаще всего человек думает, учится или работает», — дополнила эзотерик.

В одежде главное не переборщить с цветом. Детали могут быть красными. Например, алый маникюр, элемент «огня» в наряде, красный кошелек. Но полностью одеваться в красное не рекомендуется. Обилие огня способно «сжечь» удачу, а владельца наделить агрессией.

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Топ комментариев

Disobedient

Упряжки для свиней им лучше поставьте. Пусть зеленский с коломоиским вместе со своим азовом запрягаются.

Disobedient

Предпочтительней чтобы его успокоил калибр.

mosquito__2010

Пожалуй самая конченая рабско холопская чертовщина что в истории происходила, вся эта бандеровщина запросто...

Disobedient

Цитата(Asd10 @ 6.1.2023, 20:33) Он и без интерпретации передаст.Ну что же так о даме. Пусть не лучшего...