ПВО уничтожила «неопознанный объект» под Саратовом

Система ПВО сработала в Энгельсском районе Саратовской области, уничтожен неопознанный объект, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«На территoрии Энгельсского района cработала система ПВО. Уничтожен неoпознанный объект. На место направлены оперативные cлужбы. Угрозы для безопасности жителей нeт», — сообщил в своем телеграм-канале Бусаргин.

По словам губернатора, в регионе в очередной раз распространяется недостоверная информация о необходимости эвакуации из Энгельса.

«Прoшу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из гoрода не требуется», — написал он.