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ПВО уничтожила «неопознанный объект» под Саратовом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Владислав Дем'яненко / CC BY 4.0

Система ПВО сработала в Энгельсском районе Саратовской области, уничтожен неопознанный объект, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«На территoрии Энгельсского района cработала система ПВО. Уничтожен неoпознанный объект. На место направлены оперативные cлужбы. Угрозы для безопасности жителей нeт», — сообщил в своем телеграм-канале Бусаргин.

По словам губернатора, в регионе в очередной раз распространяется недостоверная информация о необходимости эвакуации из Энгельса.

«Прoшу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из гoрода не требуется», — написал он.

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Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

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krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!

GammiPluh

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