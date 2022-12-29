Следы двух ирбисов впервые за 20 лет обнаружили в заповеднике в Туве

Госинспекторы заповедника «Убсунурская котловина» в Туве во время рейда обнаружили следы двух снежных барсов, которых здесь не наблюдали 20 лет, сообщил директор заповедника Диинмей Балбан-оол.

«Впервые за 20 лет госинспекторы нашего заповедника обнаружили следы двух снежных барсов. Один из них точно самец. По второй особи пока непонятно», — рассказал ТАСС Балбан-оол.

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По оценкам ученых, барсы пришли на территорию заповедника «Убсунурская котловина» в Туве по двум причинам: отсутствие рядом людей и наличие устойчивой кормовой базы.

«Здесь сошлось несколько факторов. За последние четыре года с этих мест ушли кочевники и людей не осталось. Второе — значительный рост особей горного козла, основной еды для барса. За несколько лет количество горных козлов в этой местности выросло с 50 до 1,5 тысячиособей», - пояснил Балбан-оол.

На месте инспекторы заповедника расставили несколько фотоловушек. До начала весны ученые рассчитывают поймать на камеры ирбиса и определить его точное местообитание.