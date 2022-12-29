России предложили вернуть Госплан

Правительству для развития экономики России необходимо восстановить советское планирование, с таким призывом выступил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По словам ученого, Советский Союз сумел создать сложную экономику с помощью Госплана. Однако затем СССР развалился, в условиях свободного рынка началась примитивизация производства.

Гринберг в качестве иллюстрации работы рынка назвал развал российского самолетостроения. Он утверждает, что советские лайнеры были качественными и надежными, требовалось лишь развивать двигатели.

При этом ученый предлагает возродить Госплан в модернизированном варианте — через субсидии, налоговую и таможенную политики. Это позволит крупным предприятиям быть более гибкими по сравнению с советским периодом.

Госплан СССР — орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства в период с 1923 по 1991 год. С 1928 года Госплан начал составлять пятилетние планы и контролировать их соблюдение.