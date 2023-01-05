Знаки Зодиака, которым 2023 год приготовил сюрприз

Некоторым знакам Зодиака повезло больше других, им наступивший 2023 год приготовил сюрприз, а кому-то и не один, рассказала Sibnet.ru астролог Оксана Полещук.

Овен

Главными счастливчиками года будут Овны, их ждет много сюрпризов. Они могут получить новую должность, интересное предложение по работе или увеличить доход.

Главная рекомендация – не прятаться и активно проявлять себя. Тогда возможности будут сами идти в руки.

Телец

Больше всех неожиданностями год порадует Тельцов. Их ждут новости, события, возможности и ситуации, о которых они даже не предполагают. События могут происходить очень быстро и менять ситуации кардинально.

Рак

Ракам в 2023 году следует ожидать сюрпризов на любовном фронте. Что это будет – приятное знакомство, которое перерастет в нечто большее, или приглашение в ЗАГС, зависит только от Рака. Но пока сопутствует звезда любви, надо пользоваться! Знакомиться, влюбляться, строить отношения.

Особенно продуктивными могут быть знакомства или предложения, которые поступят весной ближе к лету или в конце года.

Водолей

Сюрпризы в карьере и бизнесе ждут Водолеев. Можно кардинально изменить социальный статус или получить должность мечты. А может это будет новая работа?

Но чтобы это было действительно ростом, надо быть системным и последовательным. Не надо прыгать с одного на другое. Ставить цель и двигаться к ней, тогда удача не заставит себя ждать.