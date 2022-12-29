Серия взрывов прогремела в крупных городах Украины

Серия взрывов после ракетных ударов в Киеве, Львове и Харькове серия взрывов прогремела, сообщает местные власти

Утром в четверг 29 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. ВВС Украины сообщили о ракетном ударе по стране. О масштабной воздушной тревоге и работе систем противовоздушной обороны на Украине также заявил советник главы президентского офиса Алексей Арестович.

В Киеве и области слышны звуки взрывов, приводит РБК сообщение украинских СМИ. Администрация украинской столицы сообщила о работе ПВО. Позднее мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Он предупредил, что в украинской столице могут быть перебои со светом.

«Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», — написал Кличко в своем телеграм-канале. В Киевской области работает ПВО, заявил глава региона Алексей Кулеба.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Слободском районе. В городе остановило работу метро. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что целью атаки были объекты критической инфраструктуры.

«Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил мэр города Андрей Садовой. В городе работает ПВО, рассказал глава Львовской области Максим Козицкий. Позже Садовый сообщил, что большая часть города осталась без света, электротранспорт остановлен, могут быть перебои с водой.

Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что в регионе есть прилет по объекту энергетики. По его словам, в области идут экстренные отключения.