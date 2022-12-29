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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» вышел в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» продолжает анимационную франшизу о приключениях сказочных героев, премьера состоялась в четверг, 29 декабря.

Новая картина — перезагрузка всей истории об Иване Царевиче, его верном помощнике Сером Волке и возлюбленной Ивана Василисе, переворачивающая всю сказочную мультик-вселенную.

По сюжету, во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную.

Сказочных персонажей в мультфильме Иван Царевич и Серый Волк 5» озвучили Никита Ефремов, Татьяна Бунина, Александр Боярский, Михаил Боярский и максим Сергеев.

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Alhazred

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Uynachalnica

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