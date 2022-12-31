Лотереи и другие розыгрыши популярны во всем мире. Счастливчиков, сорвавших джекпот и превратившихся из бедняков в богачи не так много. Но они есть. Кто в России получал самые крупные выигрыши?

1 миллиард

Самый крупный выигрыш в лотерею на момент публикации принадлежит жительнице Московской области Надежде Бартош. 1 января 2020 года она забрала 1 миллиард рублей у «Русского лото».

Тогда в тираже №1316 участвовало 53,6 миллиона билетов, а призовой фонд составлял 2,68 миллиарда рублей. В том же розыгрыше, кроме Бартош, получившей миллиард, шасть человек стали обладателями миллиона.

По словам самой победительницы, лотерейный билет был подарком детей на Новый год. На выигрыш женщина планировала развивать семейный бизнес и приобрести украшения.

506 миллионов

Второе место из топа джекпотов достается пенсионерке из Воронежской области Наталье Власовой. В 2017 году, также в «Русском лото», она получила 506 миллионов.

По словам 63-летней женщины, лотерейные билеты в их семье принято дарить по большим праздникам. Пенсионерка не верила в возможность что-либо выиграть, поэтому лотерейный билет долго лежал у нее в серванте, и она даже хотела его выкинуть. Но все же решила проверить.

Выигранные 506 миллионов рублей Власова планировала приобрести жилье и хорошо отдохнуть, а оставшуюся сумму направить на благотворительность.

500 миллионов

По 500 миллионов рублей в 2019 году принесли сразу два билета «Русского лото». Победителями оказались супруги из Екатеринбурга Оксана и Николай Мирошниченко и пара Любови и Сергея Догоровых из Санкт-Петербурга.

По информации СМИ, Мирошниченко после крупного выигрыша продолжили жить небогатой жизнью: работать, выплачивать ипотеку и другие кредиты.

Догоровы из Санкт-Петербурга утверждали, что победить им помог специальный амулет в виде монеты, перевязанной красной лентой. На выигрыш пара планировала поправить материальное положение и хорошо отдохнуть.

365 миллионов

Жительница Сочи Асмик Реуфовна в 2017 году выиграла в лотерее «Гослото» 364,6 миллиона рублей. Судьбоносный билет обошелся в 700 рублей. Победительница выбрала семь чисел в билете. Удачу принесла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 34.

Парадоксально, что у победительницы не было денег, чтобы приехать из Сочи в Москву за выигрышем.

После получения своего выигрыша Реуфовна планировала передать 30% от суммы в избирательный фонд регионального отделения КПРФ, чтобы партия добилась победы на предстоящих выборах в Законодательное собрание Краснодарского края.

358 миллионов

Завершает топ-5 крупных выигрышей 47-летний врач из Новосибирска, чье имя не разглашается. Мужчина выиграл в «Гослото» в 2016 году 358 миллионов рублей.

О выигрыше он узнал не сразу. Новосибирец рассказывал, что сначала прочитал в Сети новости о рекордном призе, а затем проверил билет.

Полученные деньги миллионер планировал потратить на переезд в Москву вместе с семьей, развитие собственного бизнеса, покупку большого дома и финансовую помощь нуждающимся.