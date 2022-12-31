НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сорвать джекпот: самые крупные лотерейные выигрыши в России

Источник:
Sibnet.ru
517 0
Фото: © Sibnet.ru
Лотереи и другие розыгрыши популярны во всем мире. Счастливчиков, сорвавших джекпот и превратившихся из бедняков в богачи не так много. Но они есть. Кто в России получал самые крупные выигрыши?

1 миллиард

Самый крупный выигрыш в лотерею на момент публикации принадлежит жительнице Московской области Надежде Бартош. 1 января 2020 года она забрала 1 миллиард рублей у «Русского лото».

Тогда в тираже №1316 участвовало 53,6 миллиона билетов, а призовой фонд составлял 2,68 миллиарда рублей. В том же розыгрыше, кроме Бартош, получившей миллиард, шасть человек стали обладателями миллиона.

По словам самой победительницы, лотерейный билет был подарком детей на Новый год. На выигрыш женщина планировала развивать семейный бизнес и приобрести украшения.

506 миллионов

Второе место из топа джекпотов достается пенсионерке из Воронежской области Наталье Власовой. В 2017 году, также в «Русском лото», она получила 506 миллионов.

По словам 63-летней женщины, лотерейные билеты в их семье принято дарить по большим праздникам. Пенсионерка не верила в возможность что-либо выиграть, поэтому лотерейный билет долго лежал у нее в серванте, и она даже хотела его выкинуть. Но все же решила проверить.

Выигранные 506 миллионов рублей Власова планировала приобрести жилье и хорошо отдохнуть, а оставшуюся сумму направить на благотворительность.

500 миллионов

По 500 миллионов рублей в 2019 году принесли сразу два билета «Русского лото». Победителями оказались супруги из Екатеринбурга Оксана и Николай Мирошниченко и пара Любови и Сергея Догоровых из Санкт-Петербурга.

По информации СМИ, Мирошниченко после крупного выигрыша продолжили жить небогатой жизнью: работать, выплачивать ипотеку и другие кредиты.

Догоровы из Санкт-Петербурга утверждали, что победить им помог специальный амулет в виде монеты, перевязанной красной лентой. На выигрыш пара планировала поправить материальное положение и хорошо отдохнуть.

365 миллионов

Жительница Сочи Асмик Реуфовна в 2017 году выиграла в лотерее «Гослото» 364,6 миллиона рублей. Судьбоносный билет обошелся в 700 рублей. Победительница выбрала семь чисел в билете. Удачу принесла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 34.

Парадоксально, что у победительницы не было денег, чтобы приехать из Сочи в Москву за выигрышем.

После получения своего выигрыша Реуфовна планировала передать 30% от суммы в избирательный фонд регионального отделения КПРФ, чтобы партия добилась победы на предстоящих выборах в Законодательное собрание Краснодарского края.

358 миллионов

Завершает топ-5 крупных выигрышей 47-летний врач из Новосибирска, чье имя не разглашается. Мужчина выиграл в «Гослото» в 2016 году 358 миллионов рублей.

О выигрыше он узнал не сразу. Новосибирец рассказывал, что сначала прочитал в Сети новости о рекордном призе, а затем проверил билет.

Полученные деньги миллионер планировал потратить на переезд в Москву вместе с семьей, развитие собственного бизнеса, покупку большого дома и финансовую помощь нуждающимся.

Еще по теме
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Возраст призыва и новые дивизии: объявлена реформа армии
Китай получил послание Путина: зачем Медведев улетел в Пекин?
Переоцененный рубль: доллару предсказали уверенный рост
смотреть все
Жизнь #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины
Кадыров заявил о больших потерях ВСУ
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
Обсуждение (0)
Картина дня
Российская армия применила новую тактику на Украине
США напугало быстрое сближение России и Китая
Россиян обяжут заплатить новый налог
Биткоин в 2022 году подешевел на 60%
О самом главном
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в лотерею
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Лавров заявил об угрозах США по «устранению» президента России
35
Новую должность учредили для Дмитрия Медведева
33
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
31
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
30
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»