Валиева за роль в шоу Навки получит более 6,5 млн рублей

Фигуристка Камила Валиева получит 6,6 миллиона рублей за 15 выступления в роли Богини в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Договор на оказание услуг с мамой 16-летней спортсменки Алсу Валиевой заключил ФГБУК Росконцерт. Источником финансирования стали средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания).

Гонорар Виктории Синициной, которая исполняет главную роль Шахерезады, за 20 выступлений составит более 10,1 миллиона рублей.

Петр Чернышев за 16 выступлений в роли царя Миргали получит около 3,2 миллиона рублей, Иван Ригини (Джинн) за 19 шоу — 2 миллиона рублей, в Елизавета Туктамышева за семь выступлений в роли Саис — 931,8 тысячи рублей.

Гонорары артистов кордебалета — от 164 до 545 тысяч рублей.

С Синициной в шоу выступает ее муж и партнер Никита Кацалапов, но в реестре госзакупок его контракт на данный момент отсутствует.