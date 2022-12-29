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ЦБ отучит вкладчиков от долларов и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина обналичивает доллары в банке
Фото: © Sibnet.ru

Банк России в рамках политики дедолларизации вынес на общественное обсуждение инициативу о снижении лимита возмещения по вкладам в токсичных валютах. В их число входят доллар и евро.

Лимит возмещения по вкладам, эта застрахованная сумма, которую обязаны вернуть вкладчику, если с банком или с деньгами что-то случилось. Сейчас этот лимит— 1,4 миллиона рублей, в пределах этой суммы для вкладчиков риск отсутствует.

Банк России предложил снизить сумму возмещения лимита по вкладам в валюте недружественных стран. В число валют входят популярные у россиян доллар и евро. Но делать это, по мнению экономистов, нужно постепенно, чтобы исключить панику среди населения. В дальнейшем такие меры усилят отток валютных вкладов в России.

В целом, уже сейчас вклады токсичных валютах, можно назвать высокорискованными. «Снижение суммы возмещения будет очередным шагом регулятора, направленным на дедолларизацию банковского сектора», — цитирует «Российская газета» аналитика «Финама» Игоря Додонова.

По данным Банка России, на валютных счетах россиян, по состоянию на 1 декабря 2022 года, хранится 56 миллиардов долларов, или 3,4 триллиона рублей, а суммарный объем остатков (и в рублях, и в валюте) — 33,6 триллиона рублей. Валютные средства населения сократились в 2022 году на 38%, или на 35 миллиардов долларов.

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