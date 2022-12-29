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«Лаборатория Касперского» обнаружила новый способ «угона» Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Telegram в огне
Фото: © Kaspersky

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ кражи аккаунтов Telegram. Мошенники распространяют ссылки на поддельные опросы, где пользователей просят ввести учетные данные.

«Кто-то из контакт-листа просит принять участие в некоем онлайн-голосовании и присылает ссылку на сайт. Для учета голосов требуется ввести свой номер телефона и код верификации. И вот как раз этого делать ни в коем случае не нужно», — сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».

Ссылка на опрос ведет на небольшой сайт, где пользователя просят пройти авторизацию через Telegram для учета голоса. Для достоверности злоумышленники используют оформление экрана ввода пароля аналогичное таковому в Telegram.

После того как пользователь ввел номер телефона, скрипт мошенников пытается войти в учетную запись Telegram. Мессенджер автоматически отправляет код для подтверждения авторизации и если его ввести на сайте с опросом, то злоумышленники получат полный доступ к аккаунту.

Чужую учетку могут использовать для распространения спама, продолжения мошеннической схемы, хищения данных и даже шантажа или предложения выкупа. 

Минцифры подсказало способ защиты аккаунта Telegram

Чтобы оставаться в безопасности, специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют воздержаться от перехода по подозрительным и сокращенным ссылкам. Лучше всего активировать двухфакторную аутентификацию, она не помешает общению, но станет еще одним барьером на пути преступников.

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Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!