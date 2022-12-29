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Некачественные «Хагги Вагги» пропадут из российских маркетплейсов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: RG72 / CC BY-SA 4.0

Игрушки серии «Хагги Вагги» перестанут продавать в российских маркетплейсах и интернет-магазинах, поскольку Роскачество признало их небезопасными.

«Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов», — цитирует ТАСС сообщение Роскачества.

По информации Роскачества, с продажи сняты некачественные игрушки, которые имели превышения по содержанию фенола и были опасны для здоровья детей.

На момент публикации, в большинстве маркетплейсов сохраняются карточки с игрушками «Хагги Вагги».

Хагги Вагги — персонаж хоррор-игры Poppy Playtime, вышедшей в октябре 2021 года. По сюжету игры, Хагги — антагонист. Раньше он был добрым, но из-за аварии на фабрике стал охотиться на главного героя.

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Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

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krasprol

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GammiPluh

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