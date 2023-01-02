НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Астрологи рассчитали самые удачные и неудачные периоды 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
270 1
Фото: © Sibnet.ru
Удачные и неудачные дни, с точки зрения астрологии, зависят от расположения планет. Особое влияние на людей оказывает ретроградное движение и коридоры затмений. Астрологи рассказали — на какие периоды выпадут ретрограды и затмения в 2023 году и как себя вести в это время.

По словам Тамары Глобы, сам по себе 2023 год — пустой. Это время ожидания, время, когда прошлое уходит, а будущее еще не наступило. Но и в такой период будет особые временные отметки, благоприятные для осмысления чего-то, принятия решений, вложений или наоборот — неблагоприятные. 

Ретроградное движение

При ретроградном движении планета меняет направление на обратное. Особое влияние на сферы жизни человека оказывают Меркурий, Сатурн, Юпитер и Венера. В 2023 году все эти планеты совершат петли.

Но периоды ретрограда не всегда означают неудачу. Больше в такие даты людям дано время подумать и что-то переосмыслить. «Это время, когда люди будут пытаться найти положительное не только в личной жизни, но и в творчестве», — сказала Тамара Глоба.

Ретроградный Меркурий в 2023 году выпадет на периоды с 1 по 19 января и с 22 апреля по 15 мая.

Во время ретроградного Меркурия стоит быть более внимательными при оформлении документов, ведении судебных дел (лучше отложить рассмотрение возможных споров и претензий). Не стоит планировать путешествия, операции, бьюти-процедуры.

Цикл ретроградного Сатурна в 2023 году — с 18 июня по 4 ноября. В этот период могут возникнуть ограничения и преграды, прежде всего, в рабочих вопросах.

С 23 июля по 4 сентября ожидается ретроградная Венера. В это время лучше отложить заключение брака и серьезные решения в сфере отношений (как любовных, так и деловых), проведение крупных сделок, а также изменения внешности.

С 5 сентября по 31 декабря наступит ретроградный Юпитер. Эта планета заставит обратить внимание на сферу финансов, брака (или потенциального супруга) и детей.

Коридоры затмений

В 2023 году ожидается четыре затмения и два коридора. Коридоры затмений, по словам Глобы, это период, когда человек не может сменить направление, он ограничен, и видит только один путь.

Первый коридор случится с 20 апреля (Солнечное затмение в Овне) и завершится 5 мая (Лунное затмение в Весах), второй коридор — с 14 октября (Солнечное затмение в Весах) до 28 октября (Лунное затмение в Овне).

Удачные дни 2023 года

На общую удачу и позитивную энергию тоже влияют звезды. Член Союза астрологов России Юлия Богданова назвала точные даты, когда дни будут энергетически положительными.

В 2023 году будет всего 11 дней, на которые можно смело запланировать ответственные мероприятия: в марте, апреле, мае, июне, августе, ноябре и декабре.

Благоприятный день для начинаний — 2 марта. Момент для шага к реализации мечты — 30 марта.

12 апреля будет сопутствовать удача в любых начинаниях, 29 апреля — день для начала новых проектов.

Крупные финансовые дела планировать можно на 5 мая. Подсказки от Вселенной можно получить 15 мая. 19 июня подойдет для запуска нового. Идеальный день для любых дел — 1 августа.

17 ноября интуиция будет находиться на высоте, стоит к ней прислушаться. 22 ноября — отличное время для перемен во внешности. 24 декабря — день заслуженных подарков судьбы.

Еще по теме
Взлеты и падения: сферы жизни знаков Зодиака в 2023 году
Прогнозы астрологов: что ждет Россию в 2023 году
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в лотерею
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
смотреть все
Отношения #Оракул
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Новости Сибири
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Siberian sinner

А поставка хохлам оружия, военных советников и т.д. это является соучастием по "международным нормам"?Кстати,...

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...

Asd10

Да пожалуйста хоть третий. А закупки нашего СПГ рекордные... Независимость от головного мозга это тоже...

mosquito__2010

Политика базирующаяся на вранье изначально обречена на провал. Украина не даст соврать.