Астрологи рассчитали самые удачные и неудачные периоды 2023 года

Удачные и неудачные дни, с точки зрения астрологии, зависят от расположения планет. Особое влияние на людей оказывает ретроградное движение и коридоры затмений. Астрологи рассказали — на какие периоды выпадут ретрограды и затмения в 2023 году и как себя вести в это время.

По словам Тамары Глобы, сам по себе 2023 год — пустой. Это время ожидания, время, когда прошлое уходит, а будущее еще не наступило. Но и в такой период будет особые временные отметки, благоприятные для осмысления чего-то, принятия решений, вложений или наоборот — неблагоприятные.

Ретроградное движение

При ретроградном движении планета меняет направление на обратное. Особое влияние на сферы жизни человека оказывают Меркурий, Сатурн, Юпитер и Венера. В 2023 году все эти планеты совершат петли.

Но периоды ретрограда не всегда означают неудачу. Больше в такие даты людям дано время подумать и что-то переосмыслить. «Это время, когда люди будут пытаться найти положительное не только в личной жизни, но и в творчестве», — сказала Тамара Глоба.

Ретроградный Меркурий в 2023 году выпадет на периоды с 1 по 19 января и с 22 апреля по 15 мая.

Во время ретроградного Меркурия стоит быть более внимательными при оформлении документов, ведении судебных дел (лучше отложить рассмотрение возможных споров и претензий). Не стоит планировать путешествия, операции, бьюти-процедуры.

Цикл ретроградного Сатурна в 2023 году — с 18 июня по 4 ноября. В этот период могут возникнуть ограничения и преграды, прежде всего, в рабочих вопросах.

С 23 июля по 4 сентября ожидается ретроградная Венера. В это время лучше отложить заключение брака и серьезные решения в сфере отношений (как любовных, так и деловых), проведение крупных сделок, а также изменения внешности.

С 5 сентября по 31 декабря наступит ретроградный Юпитер. Эта планета заставит обратить внимание на сферу финансов, брака (или потенциального супруга) и детей.

Коридоры затмений

В 2023 году ожидается четыре затмения и два коридора. Коридоры затмений, по словам Глобы, это период, когда человек не может сменить направление, он ограничен, и видит только один путь.

Первый коридор случится с 20 апреля (Солнечное затмение в Овне) и завершится 5 мая (Лунное затмение в Весах), второй коридор — с 14 октября (Солнечное затмение в Весах) до 28 октября (Лунное затмение в Овне).

Удачные дни 2023 года

На общую удачу и позитивную энергию тоже влияют звезды. Член Союза астрологов России Юлия Богданова назвала точные даты, когда дни будут энергетически положительными.

В 2023 году будет всего 11 дней, на которые можно смело запланировать ответственные мероприятия: в марте, апреле, мае, июне, августе, ноябре и декабре.

Благоприятный день для начинаний — 2 марта. Момент для шага к реализации мечты — 30 марта.

12 апреля будет сопутствовать удача в любых начинаниях, 29 апреля — день для начала новых проектов.

Крупные финансовые дела планировать можно на 5 мая. Подсказки от Вселенной можно получить 15 мая. 19 июня подойдет для запуска нового. Идеальный день для любых дел — 1 августа.

17 ноября интуиция будет находиться на высоте, стоит к ней прислушаться. 22 ноября — отличное время для перемен во внешности. 24 декабря — день заслуженных подарков судьбы.