Томичи сдадут живые елки на корм коровам

Томичи после праздников смогут отдать живые елки на витаминный корм коровам, для этого нужно очистить деревья от мишуры, сообщает пресс-служба «Облкомприроды».

Украсившие праздник деревья послужат витаминным кормом для коров. Региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство Томска» и его подрядчики будут вывозить елочки с контейнерных площадок начиная с 9 января.

Елочки уедут на племзавод «Заварзинский» в поселок Мирный, где будут измельчены при помощи экструдера. Витаминная мука, богатая витаминами А, В, микро- и макроэлементами, станет полезной добавкой для подкормки молодняка и стельных коров.

Чтобы не навредить животным хвойные деревья нужно очистить от мишуры и праздничных украшений, не заматывать в пленку. Елочки следует оставить на контейнерной площадке, не помещая в контейнеры. Акция продлится до 1 февраля 2023 года.

Экоакция «Елки для буренки» проходит в Томске с 2013 года. В последние годы количество собранных елочек уменьшается – люди предпочитают отказываться от рубки живых деревьев в пользу многоразового использования искусственных елей.