НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Томичи сдадут живые елки на корм коровам

Источник:
Sibnet.ru
312 0
Фото: © Sibnet.ru

Томичи после праздников смогут отдать живые елки на витаминный корм коровам, для этого нужно очистить деревья от мишуры, сообщает пресс-служба «Облкомприроды».

Украсившие праздник деревья послужат витаминным кормом для коров. Региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство Томска» и его подрядчики будут вывозить елочки с контейнерных площадок начиная с 9 января.

Елочки уедут на племзавод «Заварзинский» в поселок Мирный, где будут измельчены при помощи экструдера. Витаминная мука, богатая витаминами А, В, микро- и макроэлементами, станет полезной добавкой для подкормки молодняка и стельных коров.

Чтобы не навредить животным хвойные деревья нужно очистить от мишуры и праздничных украшений, не заматывать в пленку. Елочки следует оставить на контейнерной площадке, не помещая в контейнеры. Акция продлится до 1 февраля 2023 года.

Экоакция «Елки для буренки» проходит в Томске с 2013 года. В последние годы количество собранных елочек уменьшается – люди предпочитают отказываться от рубки живых деревьев в пользу многоразового использования искусственных елей.

Еще по теме
Новогодняя ночь в Новосибирске будет морозной
Суровая погода ожидается в Сибири в новогоднюю ночь
Танец байкальских льдин показали на видео
Метели придут в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Обсуждение (0)
О самом главном
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Как перестать думать о человеке
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!

GammiPluh

сегодня выкладывали видео солдаты ВСУ как они вывозят погибших товарищей грузовиками с позиций[video]...