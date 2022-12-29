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Российские производители попросили запретить импорт ноутбуков

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук DELL
Фото: © Erick Cerritos / Unsplash License

Российский производитель компьютеров ICL предложил запретить ввоз в страну импортных ноутбуков для поддержки отечественных вендоров. Он предлагает стимулировать покупателей кешбэком в 20%.

Генеральный директор ООО «Айсиэл Техно» (бренд ICL) Евгений Степанов направил письмо главе Минцифры с предложением о поддержке российских производителей и запрете параллельного импорта продукции Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu, сообщает «Коммерсант», ознакомившийся с текстом обращения.

По мнению Степанова, это сможет увеличить долю отечественной потребительской электроники до 50%. В качестве поддержки производителей он предлагает ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий производителям, аналогично утильсбору на автомобили.

Минцифры рассмотрело предложение ICL 21 декабря. Некоторые решения были приняты, но ограничивать ввоз техники ведомство не намерено, потому что это скажется на ассортименте товаров и приведет к кризису электроники. Там уверены, что увеличения спроса нужно добиваться за счет конкурентных решений, а не запретом импорта.

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ICL — российский производитель, компьютеров, ноутбуков, серверов и комплектующих к ним. Это одна из крупнейших отечественных компаний в данном направлении, выпускающая до 300 тысяч изделий в год.

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Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!

GammiPluh

сегодня выкладывали видео солдаты ВСУ как они вывозят погибших товарищей грузовиками с позиций[video]...